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Ломаченку готують бій із суперником з Росії

2.1тЧитати матеріал російською

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO) Василя Ломаченка Боб Арум розповів про наступний поєдинок свого підопічного.

Суперником українця може стати боксер із Росії Іса Чанієв, який проведе бій проти ганця Річарда Коммі за вакантний титул Міжнародної боксерської федерації (IBF).

"Є надія, що Ломаченко битиметься з володарем титулу IBF, який визначиться другого лютого", - цитує Арума VRinge.

Іса Чанієв

Іса Чанієв

Boxing911

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Менеджер українця зізнався, що поєдинок відбудеться в квітні, але подробиць розкривати не став.

"Хлопці з телеканалу ESPN зляться, коли я говорю про це завчасно. Вони люблять анонсувати місце зустрічі, але це буде топова арена Лос-Анджелеса", - відповів промоутер Ломаченка.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому поєдинку Василь Ломаченко в 12-раундовому поєдинку здобув перемогу над Хосе Педрасою 8 грудня у Нью-Йорку і вперше в кар'єрі об'єднав титули Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

Особи
Василь ЛомаченкоБоб Арум
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, опять боксёр исконный русский, из древнего московского рода Чаниевых с исконно-православным погонялом Иса
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