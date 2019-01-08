Ломаченку готують бій із суперником з Росії

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO) Василя Ломаченка Боб Арум розповів про наступний поєдинок свого підопічного.

Суперником українця може стати боксер із Росії Іса Чанієв, який проведе бій проти ганця Річарда Коммі за вакантний титул Міжнародної боксерської федерації (IBF).

"Є надія, що Ломаченко битиметься з володарем титулу IBF, який визначиться другого лютого", - цитує Арума VRinge.

Іса Чанієв Boxing911

Менеджер українця зізнався, що поєдинок відбудеться в квітні, але подробиць розкривати не став.

"Хлопці з телеканалу ESPN зляться, коли я говорю про це завчасно. Вони люблять анонсувати місце зустрічі, але це буде топова арена Лос-Анджелеса", - відповів промоутер Ломаченка.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому поєдинку Василь Ломаченко в 12-раундовому поєдинку здобув перемогу над Хосе Педрасою 8 грудня у Нью-Йорку і вперше в кар'єрі об'єднав титули Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.