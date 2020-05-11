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11 травня • оновлено в 22:54
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Ломаченко заблокував у Instagram відомого боксера після свого фейка про хрести на дверях

4.8т
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Український боксер середньої ваги Іван Редкач заявив, що суперчемпіон Василь Ломаченко заблокував його в соціальній мережі Instagram.

Редкач висміяв колегу після його допису про те, що потрібно малювати хрести на дверях від коронавірусу.

Іван Редкач

Іван Редкач

УНІАН

"Я повинен був дуже засмутитися, що мене заблокував сам Великий Вася Ломаченко? Я відреагував, як моя совість велить. А блокувати мене чи ні – це особиста справа кожного. Мій жарт, мабуть, вдався. Ну а у Васі, мабуть, проблеми з гумором або самокритикою", – цитує Редкача портал meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Редкач звинуватив тренера Олександра Усика Сергія Лапіна в тому, що в того є російського громадянство. Середньоваговик також висловився про побожність Усика та його кума Василя Ломаченка.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Іван Редкач Василь Ломаченко
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кирик вадим
кирик вадим
Уважаемые и не очень - спортсмены, политики, артисты и др публичные люди... Вы достигли каких то там высот , но это ещё не значит, что вы стали всех умнее и можете давать советы... Ведь даже в той области, где вы чего то достигли далеко не у всех вас есть фундаментальное образование... тот же бокс, что , боец знает психологию боя, психологию человека, поведенческие реакции, анатомию человека, механику тела, включая теорию механизмов (да, человек это механизм с точки зрения теоретической механики) и сопромат человеческого тела... нет? Помалкивайте, мой вам совет, чтоб не позориться... При каждом вашем посте - советуйтесь с близкими , кто разбирается в вопросе
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западенский рогуль
западенский рогуль
сколько околобоксеров появилось,забанили сиди молча ,его страница-его правила
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кирик вадим
кирик вадим
западенский рогуль, кресты на дверях от вируса?))) Это от ума боксёра или от его безумия?)))
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