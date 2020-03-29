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29 березня • оновлено в 09:51
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Ломаченко вибачився за свою пораду, як уберегтися від коронавiрусу

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Прославлений український чемпіон Василь Ломаченко вибачився за свою пораду, в якому він закликав православних християн малювати хрести на дверях будинків, щоб уберегтися від коронавiрусу.

"Приношу свої вибачення всім православним. Попередній пост я повинен був спочатку перевірити через достовірне джерело, а потім викладати. Я видалив пост у зв'язку з тим, що ця інформація виявилася фейковю. Ще раз вибачте. І спаси, Господи, нас усіх", – написав Ломаченко у себе в Instagram.

☦️

Публікація від LOMA (@lomachenkovasiliy)

Раніше Ломаченко заявив, що в ситуації, що склалася з пандемією коронавiрусу дуже важливо не піддаватися паніці і закликав усіх бути обережними і уважно слухайте рекомендації влади

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Василь Ломаченко - Теофімо Лопес не відбудуться в заплановану дату. Поєдинок повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Василь Ломаченко
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Два кума дег*нерата это фиаско братан
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Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

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