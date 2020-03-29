Прославлений український чемпіон Василь Ломаченко вибачився за свою пораду, в якому він закликав православних християн малювати хрести на дверях будинків, щоб уберегтися від коронавiрусу.

"Приношу свої вибачення всім православним. Попередній пост я повинен був спочатку перевірити через достовірне джерело, а потім викладати. Я видалив пост у зв'язку з тим, що ця інформація виявилася фейковю. Ще раз вибачте. І спаси, Господи, нас усіх", – написав Ломаченко у себе в Instagram.

Раніше Ломаченко заявив, що в ситуації, що склалася з пандемією коронавiрусу дуже важливо не піддаватися паніці і закликав усіх бути обережними і уважно слухайте рекомендації влади

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Василь Ломаченко - Теофімо Лопес не відбудуться в заплановану дату. Поєдинок повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

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