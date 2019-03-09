Ломаченко "умив" бійця Мейвезера: спортивні підсумки 8 березня

Легендарний Леннокс Льюїс готовий провести реванш століття проти Майка Тайсона, а українець Василь Ломаченко красиво поставив на місце боксера Флойда Мейвезера. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 8 березня.

Крім того, захисника "Зеніта" українця Ярослава Ракицького ефектно потролили за провал в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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