Ломаченко став суперчемпіоном WBO

Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO, володар престижного пояса за версією журналу The Ring український легковаговик Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) отримав від Всесвітньої боксерської організації (WBO) пояс суперчемпіона.

Цей титул дозволяє Ломаченко претендувати на чемпіонський пояс WBO в будь-якій ваговій категорії. Ще одна перевага суперчемпіона - якщо володар цього звання зазнає поразки в бою за чемпіонський пояс, він зможе отримати негайний реванш.

@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espn pic.twitter.com/1sZWMPXgSv