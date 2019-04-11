Ломаченко став суперчемпіоном WBO

Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO, володар престижного пояса за версією журналу The Ring український легковаговик Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) отримав від Всесвітньої боксерської організації (WBO) пояс суперчемпіона.

Цей титул дозволяє Ломаченко претендувати на чемпіонський пояс WBO в будь-якій ваговій категорії. Ще одна перевага суперчемпіона - якщо володар цього звання зазнає поразки в бою за чемпіонський пояс, він зможе отримати негайний реванш.

Новини Ломаченко виграв у Кролли дуель поглядів

12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center Василь битиметься з британцем Ентоні Кроллой. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційне зважування Ломаченко і Кролл довелося перенести через похорон.

У серпні 2018-го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагой, який відмовився виходити в ринг після 7-го раунду.

В ніч з 8 на 9 грудня 2018-го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

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