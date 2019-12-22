Ломаченко розповів, як був "моментально покараний"

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко зізнався, що в бою проти Хорхе Лінареса хвилинна розслабленість ледь не коштувала йому перемоги.

"Чи може Василь Ломаченко пропустити лаки-панч? Звичайно. І вже був приклад. Коли я пропустив від Лінареса. Я пропустив удар, занадто рано повірив у себе, в свою перемогу і знехтував свій захистом. За що був моментально покараний", - заявив наш співвітчизник в ефірі свого офіційного Youtube-каналу.

Новини У сенсаційному бою з нокаутом визначився суперник Ломаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, новоспечений володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його бій проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) відбудеться 11 або 18 квітня.

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