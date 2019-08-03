Ломаченко розповів, чим закінчиться його бій з Тайсоном Ф'юрі

Український чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) розповів, як би пройшов його теоретичний бій з британським супертяжем Тайсоном Ф'юрі.

"Проти Ф'юрі я б вистояв раундів 5 або 6. Я б міг постійно бігати навколо нього. Але після 6-го раунду я б втомився і зупинився і тоді він би добре вдарив мене", - заявив українець в інтерв'ю Vringe Vision.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко повернеться в ринг 31 серпня. Поєдинок проти Люка Кемпбелла пройде в Лондоні на O2 Arena, а букмекери вже опублікували котирування на бій.

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