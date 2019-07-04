Ломаченко прорекламував російську компанію в Instagram

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко на своїй сторінці в Instagram записав відео, в якому розповів, де замовляє для себе православні хрестики.

Виробником дорогих ювелірних виробів є російська майстерня "Хрестик Різьблений" - відповідне посилання український боксер розмістив під відео.

Сама майстерня розміщена в російському місті Кострома. У коментарях до посту українського чемпіона відзначився російський боксер Сергій Ковальов, який написав, що "пишається земляками", що займаються виготовленням золотих хрестиків.

Як повідомляє канал 24, виріб, який Ломаченко демонструє у відеоролику, варто 26,7 тисячі гривень (65 тисяч російських рублів). При цьому шнурок до нього треба купувати окремо - ще 16,8 тисячі гривень (41 тисяч рублів). Крім того, Ломаченко носить на руці браслет цієї ж компанії, який також варто 26,7 тисячі гривень.

Додамо, що за самою сторінкою майстерні в Instagram, крім Ломаченко, стежить і Олександр Усик.

Нагадаємо, наступний бій Ломаченко проведе 31 серпня Лондоні. Його суперником буде британець Люк Кемпбелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США побили головного ненависника Василя Ломаченка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!