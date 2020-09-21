Ломаченко про бій з Лопесом: жаліти я його точно не буду

Українець Василь Ломаченко заявив, що не шкодуватиме Теофімо Лопеса в їхньому бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, який відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі.

Наш співвітчизник поспілкувався з представниками промоутерської компанії Top Rank, сказавши, що зробить боляче Лопесу, якщо у нього буде така можливість. Ломаченко також вважає, що перемога американця над Річардом Коммі, яка принесла йому титул IBF, була здобута завдяки "лакі-панчу" (щасливому удару).

"Якщо ти щось говориш, ти повинен будеш довести це. Але якщо ти сказав і не довів, то ти базікало, і гріш ціна твоїм словам. Я кажу, жаліти я його точно не буду. Якщо у мене буде шанс зробити йому боляче, то я зроблю йому боляче. Я дивився його бій проти Річарда Коммі, і перший раунд був дуже цікавим. Але у другій трихвилинці Лопесу вдався лакі-панч", – заявив українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес заявив, що йому не треба було погоджуватися на бій з Ломаченком, і розкрив важливу деталь контракту на їхній поєдинок.