Ломаченко після бою прийшов в роздягальню до Кролли - з'явилося відео

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) після бою з Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО) прийшов в роздягальню з британцем.
Наш співвітчизник поцікавився здоров'ям суперника, подякував йому за хороший бій і побажав вдалого відновлення.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).
Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.
Пізніше з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом.
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