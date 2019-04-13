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Ломаченко після бою прийшов в роздягальню до Кролли - з'явилося відео

1.1тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) після бою з Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО) прийшов в роздягальню з британцем.

Наш співвітчизник поцікавився здоров'ям суперника, подякував йому за хороший бій і побажав вдалого відновлення.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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"Удар позбавив мене почуттів": Кролла розповів про нокаут від Ломаченка

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Пізніше з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Ентоні КроллаВасиль Ломаченко
Місце
СШАЛос Анджелес
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