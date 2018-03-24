Ломаченко назвав умову легкої перемоги Усика над Гассіевим

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) впевнений, що український боксер Олександр Усик (14-0, 11 КО) легко розбереться з росіянином Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО), якщо покаже всі свої вміння.

"Бій у фіналі боксерської Ліги чемпіонів проти Гассіева буде непростим для Усика, але якщо він покаже свої кращі навички, то переможе дуже легко", - сказав Ломаченко в інтерв'ю ESNEWS .

Нагадаємо, що фінал WBSS Усик - Гассиев пройде 11 травня в Саудівській Аравії. Через день свій бій проведе і Василь Ломаченко. Поєдинок з Хорхе Лінаресом відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.