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Ломаченко назвав дату нового бою

1.1тЧитати новину російською

Український чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко в інтерв'ю The 3 Knockdown Rule. заявив, що може провести свій наступний бій 8 грудня.

Саме такий проміжок часу знадобитися українцю, щоб повністю відновитися від операції на правому плечі. Хто буде суперником, Василь не уточнив.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги в поєдинку з Хорхе Лінаресом, Ломаченкк знадобилося хірургічне втручання.

Операція пройшла успішно, а підтримати українського чемпіона прийшов навіть Арнольд Шварценеггер.

Нагадаємо, що 12 травня Василь Ломаченко встановив історичний рекорд, ставши чемпіоном світу в трьох вагових категоріях в 12 бою.

Особа
Василь Ломаченко
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