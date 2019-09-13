Ломаченко має намір відмовитися від чемпіонського бою

Український суперчемпіон Василь Ломаченко з великою ймовірністю не повернеться на ринг для захисту чемпіонських поясів у нинішньому році.

За словами промоутера Боба Арума, його клієнт вважає за краще дочекатися бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, який він повинен провести проти переможця двобою Річард Коммі – Теофімо Лопес (14 грудня).

Василь Ломаченко

"Досить забавно, що я говорив із Егісом Клімасом (менеджер Ломаченка. – Ред.) на цьому тижні, й Егіс каже, що Лома хоче дочекатися вигідної пропозиції з-за кордону, щоб битися в цьому році. Лише в такому випадку ми битимемося цьогоріч. В іншому випадку він буде чекати переможця бою Лопеса і Коммі", – наводить слова Арума Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський чемпіон напівлегкої ваги Джош Уоррінгтон викликав на бій Василя Ломаченка.

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