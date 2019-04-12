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Ломаченко – Кролла: онлайн-трансляція чемпіонського бою

3.2тЧитати матеріал російською

Українець Василь Ломаченко в п'ятницю, 12 квітня, проведе захист чемпіонських поясів за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в легкій вазі.

На легендарній арені Staples Center в Лос-Анджелесі наш співвітчизник вийде на ринг проти британця Ентоні Кролли. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Кролла. Орієнтовний час початку поєдинку – в суботу, 13 квітня, о 06:00 ранку за київським часом.

Василь Ломаченко та Ентоні Кролла

Василь Ломаченко та Ентоні Кролла

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ДЕ ДИВИТИСЯ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Побачити пряму трансляцію із США можна буде в ефірі телеканалу "Інтер". Тут показ бою буде супроводжувати традиційна аналітична студія передачі "Великий бокс".

Крім того, поєдинок покажуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Боєць", британський Sky Sports і американський ESPN.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Беззаперечним фаворитом чемпіонського бою вважається український боксер. Ставки на перемогу Василя приймаються з мінімально можливим коефіцієнтом 1,01.

Нічия оцінюється котируванням 34,00. А показники на успіх британського претендента досягають рівня 19,00.

ГОНОРАРИ ЗА БІЙ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Ломаченко заробить рекордні для себе кошти за бій з британцем. Гонорар Василя складе мінімум 2,2 млн доларів.

Василь Ломаченко та Ентоні Кролла

Василь Ломаченко та Ентоні Кролла

У свою чергу Кролла гарантовано отримає мільйон доларів, що, до речі, відповідає його прізвиську.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Василь Ломаченко, чемпіон світу WBO і WBA:

– Дивився його бій з Лінаресом. У нього специфічний стиль, він відсиджується в захисті, він чекає помилки, але зі мною ця стратегія не спрацює. Кролла не зможе виграти, якщо буде постійно захищатися. Я люблю британських фанатів. Вони люблять і розуміють бокс. У майбутньому хочу знову провести тут бій.

Ентоні Кролла, претендент:

– Він унікальний боєць і мені доводиться спарингувати з різними хлопцями, щоб навчитися блокувати і йти від усього, що Ломаченко може викинути в мою сторону. Тренування були брутальними, але я підготувався до цього. Моє життя останні тижні – це зал і дорога додому поспати.

Ентоні Кролла

Ентоні Кролла

Боб Арум, промоутер Василя Ломаченка:

– Мені подобається бій Ломаченко – Кролла. Але тільки з однієї причини. Британець – хлопець сміливий, змусить Ломаченка попрацювати. Вболівальникам слід побачити крутий бій. Але, чесно кажучи, я не бачу в цьому поєдинку іншої інтриги – переможе Ломаченко. Хоча, якщо зовсім чесно, я не бачу нікого, хто б міг дати йому бій в легкій вазі.

Фредді Роуч, легендарний американський тренер:

– Суперник Ломаченка повинен здійсюнвати на ринзі великий тиск і агресію. Інакше не перемогти, Ломаченко занадто хороший боксер, його не вивести з гри просто. Він може стати найкращим боксером в світі. Як і ще один українець – Олександр Усик, він теж дуже хороший боксер. Всі намагаються перехитрити цих хлопців, але це майже неможливо.

Едді Хірн, промоутер Ентоні Кролли:

– Цей поєдинок взагалі не продається, але Боб Арум з ESPN, вони заштовхали його туди. Кажуть, що він Пікассо, він то, він це... Але кому це взагалі цікаво? Я не кажу про людей, які сидять вдома, я говорю про людей на вулиці. На вулиці хтось говорить про цей поєдинок?

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

ПРОМО-РОЛИК БОЮ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні поєдинку проти Ентоні Кролли Василь Ломаченеко отримав пояс суперчемпіона WBO.

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Ентоні КроллаВасиль Ломаченко
Місце
СШАЛос Анджелес
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