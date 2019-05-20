Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою за три чемпіонські пояси

Українець Василь Ломаченко вважається явним фаворитом бою з британцем Люком Кемпбеллом, у якому буде розіграно вакантний чемпіонський пояс у легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Наш володар титулів Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) повернеться на ринг у серпні-вересні. Дата поєдинку проти Кемпбелла поки не затверджена, проте букмекери вже опублікували котирування на бій.

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Ставки на перемогу Ломаченка приймаються з коефіцієнтом 1,04. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх британського претендента досягають рівня 11,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Люка Кемпбелла Едді Хірн висловив невдоволення рішенням WBC санкціонувати бій його підопічного з Василем Ломаченком.

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