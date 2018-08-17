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Досяг межі: американський журналіст здивував заявою про Ломаченка

4.9тЧитати новину російською

Вельми спірні думки висловив головний редактор авторитетного журналу про бокс "The Ring" Дугласс Фішер. Він упевнений, що не можна вважати чемпіона WBA Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) одним із найвидатніших боксерів усіх часів.

"Чи ставлю я Ломаченка в один ряд із кращими боксерами всіх часів? Ні. Зараз він виносить всіх і цього достатньо для того, щоб бути боксером року і в деяких колах вважатися кращим у рейтингу не залежно від вагової категорії, але найвидатніші тримають марку роками", - цитує американця Xsport.

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Ломаченко став суперчемпіоном за версією WBA

Журналіст вважає, що у Ломаченка є талант, навички, мораль і психологія видатного боксера.

"Він дотримується свого шляху до Міжнародного залу боксерської слави, але йому потрібен час і бої проти елітних боксерів, таких як Хорхе Лінарес, з якого він не вийшов неушкодженим. Думаю, що він досяг своєї фізичної межі в легкій вазі, так що тут його чекає більше викликів і ще більше, якщо він підніметься вище", - підсумував Дугласс Фішер.

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Названа дата нового бою Ломаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко 11-1, 9 КО) став першим в історії України спортсменом, кількість фоловерів якого в Instagram склала 1 мільйон чоловік.

Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WBA
Особа
Василь Ломаченко
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Кихот Дон
Кихот Дон
тю!!!. вася самый самый еще у него все впереди. травма от линареса то фигня , если бы было надо, то василий анатольевич вышел бы и с травмой и победил одной рукой , но не проиграл бы это мое мнение. он ЧЕМПИОН
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