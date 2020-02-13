Ломаченка обурили українські закони: спортивні підсумки 12 лютого

Український суперчемпіон Василь Ломаченко обурився через закони країни, а олімпійська чемпіонка з Росії висунула гучні звинувачення на адресу зірок біатлону.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 12 лютого.

Крім того, опублікований календар чемпіонату світу з біатлону 2020 року. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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