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13 лютого • оновлено в 11:39
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Ломаченка обурили українські закони: спортивні підсумки 12 лютого

1.4т
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Український суперчемпіон Василь Ломаченко обурився через закони країни, а олімпійська чемпіонка з Росії висунула гучні звинувачення на адресу зірок біатлону.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 12 лютого.

Крім того, опублікований календар чемпіонату світу з біатлону 2020 року. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

"Захищати громадян": Ломаченко обурився через українські закони

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
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