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''Лома-чіп'': Ломаченко відверто розповів про взаємини з батьком

14тЧитати матеріал російською

Український боксер Василь Ломаченко розповів про взаємини зі своїм тренером і батьком Анатолієм. Наш чемпіон зазначив, що крім тренувань у його кар'єрі дуже важливу роль відіграла генетика.

"Мій батько може пояснити і вчити тільки 50 відсотків, але вам потрібно народитися з чіпом на вашому плечі. Лома-чіпом", - цитує Ломаченко Sky Sport.

Також українець розповів, як Анатолій поєднував ролі батька і наставника боксера.

"Я не відділяв батька і мого тренера. Іноді, звичайно, у нас є проблеми і суперечки, але ми завжди будемо залишатися сім'єю", - розповів про сімейну ідилію Ломаченко.

Олександр Усик, Анатолій і Василь Ломаченко

Олександр Усик, Анатолій і Василь Ломаченко

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Український спортсмен згадав, як ще в дитинстві починав займатися боксом.

"Коли я прийшов у боксерський зал, перше, чого мене навчив мій батько, це те, як залишатися на ногах і рухатися ногами, і тільки після того, як він показав мені, як бити", - поділився дитячими спогадами Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко висміяв поєдинок боксера Флойда Мейвезера і бійця Хабіба Нурмагомедова.

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Василь ЛомаченкоАнатолій Ломаченко
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