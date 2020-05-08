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8 травня • оновлено в 15:52
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Легендарний тренер Мухаммеда Алі Джиммі Гленн помер від коронавірусу

1.7т
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Легендарний американський тренер з боксу і власник відомого тематичного бару в Нью-Йорку Джиммі Гленн помер у віці 89 років через коронавірус.

Як повідомляє видання NYPost, про обставини смерті Гленна розповів його син Адам. Нещодавно вони обидва здали позитивний тест на коронавірус, але Джиммі, на відміну від сина, не вдалося подолати хворобу. Він був госпіталізований в одну з лікарень Нью-Йорка і пролежав там більше двох тижнів.

Джиммі Гленн (праворуч)

Джиммі Гленн (праворуч)

Yahoo Sport Australia

Після смерті легендарного тренера співчуття його родині висловили багато знаменитостей з боксерського співтовариства, зокрема не залишився в стороні президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

"Легенда боксу почула свій останній гонг", – написав він.

Відзначимо, що Гленн був тренером Мухаммеда Алі і довгий час володів тренажерним залом, в якому розпочинали кар'єру багато боксерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" Норман Хантер помер від коронавірусу у віці 76 років.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
США Нью Йорк
Тег
смерть
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ковпак сидор
ковпак сидор
конечно в 89 лет обычно не умирают.та он еще Троцкого видел
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