Легенда боксу кинув виклик Ломаченку

Промоутер українського чемпіона Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) Боб Арум заявив, що легендарний філіппінець Менні Пакьяо (59-7-2, 38 КО) хоче бою з його підопічним. Натомість поєдинок з американцем Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО) Пак Мена цікавить в меншій мірі.
"Мені трохи складно говорити про те, чого хоче Менні Пакьяо. Але точно знаю, що бій проти Кроуфорда його абсолютно не цікавить. Він сам мені про це повідомив. Хлопець, з яким він хотів би зустрітися в рингу - це Ломаченко. Причому, в легкій вазі. Каже, він може зробити ліміт легкої ваги", - наводить слова Арума vringe.com з посиланням на ефір Sirius XM Boxing Radio.
Зараз Василь Ломаченко відновлюється після перенесеної операції на правому плечі. Найближчий вихід в ринг українця планується на початку грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко в своєму стилі підколов Шварценеггера.