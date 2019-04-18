МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Кроуфорд – Хан: де дивитися онлайн чемпіонський бій

542Читати матеріал російською

На легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку в суботу, 20 квітня, відбудеться один з найочікуваніших боїв цього року.

У ринзі зійдуться найкращий, на думку експертів, боксер планети незалежно від вагових категорій американець Теренс Кроуфорд і британець Амір Хан. Представник США в цьому поєдинку захищатиме чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівсередній вазі.

Новини
Кроуфорд — Хан: назвали фаворита чемпіонського супербою

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Побачити інтригуюче протистояння можна буде у прямій трансляції на телеканалі "Інтер". Орієнтовний початок бою — о 6:00 ранку в неділю, 21 квітня, за київським часом. При цьому показ шоу супроводжуватиме традиційна аналітична студія передачі "Великий бокс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня свій поєдинок у Києві проведе відомий український боксер легкої ваги Денис Берінчик.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Теренс КроуфордАмир Хан
Місце
СШАНью Йорк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки