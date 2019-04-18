Кроуфорд – Хан: де дивитися онлайн чемпіонський бій

На легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку в суботу, 20 квітня, відбудеться один з найочікуваніших боїв цього року.

У ринзі зійдуться найкращий, на думку експертів, боксер планети незалежно від вагових категорій американець Теренс Кроуфорд і британець Амір Хан. Представник США в цьому поєдинку захищатиме чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівсередній вазі.

Теренс Кроуфорд

Побачити інтригуюче протистояння можна буде у прямій трансляції на телеканалі "Інтер". Орієнтовний початок бою — о 6:00 ранку в неділю, 21 квітня, за київським часом. При цьому показ шоу супроводжуватиме традиційна аналітична студія передачі "Великий бокс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня свій поєдинок у Києві проведе відомий український боксер легкої ваги Денис Берінчик.

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