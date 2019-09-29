Батир Ахмедов (7-1, 6 КО) з кримського Білогірська програв бій за титул регулярного чемпіона WBA в першій напівсередній вазі

Поєдинок в Лос-Анджелесі (США) проти місцевого боксера Маріо Барріоса (25-0, 16 КО) завершився одноголосним рішенням суддів 114-112, 115-111 і 116-111.

Американець добре рухався і контролював зручну для себе далеку дистанцію, не дозволяючи 28-річному представнику Росії розвинути успішну атаку. У четвертому раунді Барріос відправив Ахмедова в нокдаун. Другий раз рефері довелося відрахувати Батиреві в 12-й трихвилинці.

Ахмедов - Барріос

Ахмедов - Барріос

Ахмедов - Барріос

Нагадаємо, що в головному бою вечора боксу в Лос-Анджелесі непереможний чемпіон IBF Еррол Спенс (26-0, 21 КО) переміг Шона Портера (30-3-1, 17 КО) і завоював титул WBC в напівсередній вазі.

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