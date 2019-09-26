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27 вересня • оновлено в 19:06
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Кримський боксер, який втік до Росії, розповів про вчинок Усика

26.4т Читати матеріал російською

23-річний боксер-аматор з Криму Гліб Бакши, який переміг на ЧС з боксу в Єкатеринбурзі, розповів про відносини з українцем Олександром Усиком.

Кримський боксер, який втік до Росії, розповів про вчинок Усика

"Я до сих пір представляю клуб "Таврія" і вважаю Олександра своїм старшим товаришем, прислухаюся до його порад. Він підтримав мене перед півфіналом, подзвонив перед фіналом і дав настанови, а потім привітав з перемогою. Ми постійно спілкуємося. Дуже приємно, що людина з таким ім'ям і регаліями не забуває своє місто і своїх хлопців. У нас багато іменитих спортсменів. Мені приємно стати другим чемпіоном світу після Олександра Усика в історії Республіки Крим", – цитує Бакши Newsru.

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"Чемпіон усієї України": американський чемпіон згадав, як побив Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року український чемпіон світу Олександр Хижняк впевнено вийшов у півфінал турніру з боксу на II Європейських іграх, в матчі ваговій категорії до 75 кг з рахунком 4:1 перемігши Бакши.

Цей успіх нашого співвітчизника викликав справжню істерику в Росії.

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Олександр Усик
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