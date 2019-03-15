Найкращий у аматорах: Ломаченку готують сенсаційний матч-реванш

Український чемпіон Василь Ломаченко наступного року може зустрітися з пуерториканцем Феліксом Вердехо.

Боксери перетнулися один з одним на Олімпіаді-2012, коли у чвертьфіналі Василь виявився сильнішим за опонента 14:9. Однак саме Вердехо наш співвітчизник вважає одним з найбільш важких суперників у аматорах.

Василь Ломаченко та Фелікс Вердехо fightnights.com

"Коли ми підписували Ломаченка, то просили, щоб він порадив, кого варто взяти у Top Rank і коли ми говорили про Вердехо, то Ломаченко сказав, що провів 397 боїв у любительській кар'єрі і він був його найкращим суперником. Це була дуже хороша рекомендація. Якщо Вардехо проявить себе, то у 2020 році ми можемо зробити йому великий бій проти Ломаченка. Ніколи не пізно, ми думаємо, що це його останній шанс", — прокоментував Боб Арум для Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розповів про плани стати абсолютним чемпіоном світу у напівлегкій вазі. 12 квітня українець проведе захист своїх титулів у поєдинку проти британця Ентоні Кролли.

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