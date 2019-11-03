29-річний мексиканець Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) здобув ефектну перемогу над чемпіоном WBO в напівважкому дивізіоні Сергієм Ковальовим (34-4-1, 29 КО).

Найбільш очікуваний поєдинок року пройшов в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand, і завершився в 11-му раунді моторошним нокаутом росіянина.

Домінуючи протягом усієї битви, Альварес за кілька хвилин до гонгу зміг донести лівий боковий, який потряс суперника. Другим ударом справа Сауль закінчив бій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня в Челябінську Сергій Ковальов в своєму останньому поєдинку ледь не зазнав поразки від американця Ентоні Ярда.

5 травня мексиканський чемпіон WBC і WBA в середній вазі Сауль Канело Альварес (52-1-2, 35 КО) переміг чемпіона IBF Деніеля Джейкобса (35-3, 29 КО), об'єднавши титули.

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