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3 листопада • оновлено в 09:04
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Ковальов - Альварес: з'явилося відео моторошного нокауту росіянина

Ковальов - Альварес: з'явилося відео моторошного нокауту росіянина
Зустріч завершилася достроково
5.8т Читати матеріал російською

29-річний мексиканець Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) здобув ефектну перемогу над чемпіоном WBO в напівважкому дивізіоні Сергієм Ковальовим (34-4-1, 29 КО).

Найбільш очікуваний поєдинок року пройшов в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand, і завершився в 11-му раунді моторошним нокаутом росіянина.

Домінуючи протягом усієї битви, Альварес за кілька хвилин до гонгу зміг донести лівий боковий, який потряс суперника. Другим ударом справа Сауль закінчив бій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
У Ковальова виникли грандіозні проблеми перед боєм з Канело - відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня в Челябінську Сергій Ковальов в своєму останньому поєдинку ледь не зазнав поразки від американця Ентоні Ярда.

5 травня мексиканський чемпіон WBC і WBA в середній вазі Сауль Канело Альварес (52-1-2, 35 КО) переміг чемпіона IBF Деніеля Джейкобса (35-3, 29 КО), об'єднавши титули.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
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Перов Василий
Перов Василий
Вяло бился - вот и результат.. БОЙ похож на Последний бой Гвоздика.. 11 раунд и пиздюля))
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