Кличко розлютився в прямому ефірі: спортивні підсумки 25 жовтня

Київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" здобули перемоги в чергових матчах Ліги Європи, а легендарний Володимир Кличко обурився рішенням по Олімпіади-2020. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 25 жовтня.
Крім того, глава Чечні Рамзан Кадиров став посміховиськом в мережі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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