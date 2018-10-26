Кличко розлютився в прямому ефірі: спортивні підсумки 25 жовтня

Київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" здобули перемоги в чергових матчах Ліги Європи, а легендарний Володимир Кличко обурився рішенням по Олімпіади-2020. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 25 жовтня.

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