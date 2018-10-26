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Кличко розлютився в прямому ефірі: спортивні підсумки 25 жовтня

3.2тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" здобули перемоги в чергових матчах Ліги Європи, а легендарний Володимир Кличко обурився рішенням по Олімпіади-2020. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 25 жовтня.

Крім того, глава Чечні Рамзан Кадиров став посміховиськом в мережі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга ЄвропиНС у метро Риму
Особа
Володимир Кличко
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Ворскла
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