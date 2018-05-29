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Казахстанський боксер одним ударом зламав суперникові ребра

2.5тЧитати новину російською

20-річний казахстанський проспект Садриддин Ахмедов достроково завершив чотирьохраундовий поєдинок з 34-річним Аріелем Алехандро Сампедро (9-3, 7 КО). Казахстанец нокаутував суперника ударом по корпусу на 84-й секунді.

"Тренери підказали, що аргентинець високо тримає руки, тому бити по верхнім "поверхах" не було сенсу. Тому намагався наносити удари по корпусу, та це й було видно по ходу бою. Спочатку кілька разів раздергівают його, потім провів хльосткий удар по печінці, удар був жорстким. Виявилося, що у суперника від нього зламалися ребра", - цитує Ахмедова sports.kz.

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