''Його не знають'': на Усику поставили хрест

Знаменитий британський суперважковаговик Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) вважає що українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) маловідомий і їх спільний бій навряд чи відбудеться.

Ділліан Уайт і Олександр Усик Колаж OBOZREVATEL

"Для мене зараз є тільки п'ять супертяжів: Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Джаррелл Міллер, Домінік Брізіл і Діонтей Уайлдер. Решта мені не цікаві. Усик? Так, він хороший. Але його не знають вболівальники. І він не говорить англійською. Поєдинок з Усиком для мене - це точно не великий бій, а саме великі бої мене цікавлять. Найбільш жорсткі, хардкорні вболівальники боксу, звичайно ж, будуть дивитися бій Уайт vs Усик, але виникне проблема з тим, як би продати цю подію максимально великому числу покупців", - цитує британця Vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 грудня, Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванші проти Дерека Чісори (29-9, 21 КО) відстояв титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC Silver і WBO International.

Поєдинок між британцями пройшов в Лондоні на "Арені О2" і завершився убивчим нокаутом Чісори в 11-му раунді. Один з учасників поєдинку за версією ЗМІ з великою ймовірністю тепер може стати першим суперником нашого спортсмена Олександра Усика.