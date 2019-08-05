"Його більше немає": Кличко повідомив трагічну новину

Легендарний українець Володимир Кличко повідомив про те, що втратив одного зі своїх найближчих друзів.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram колишній чемпіон світу емоційно відреагував на смерть журналіста Томаса Діренги.
No journalist has ever been my sparring partner, however Thomas "Turbo" Dierenga was. We were the same height, and of the same weight. He bravely left his position as a journalist for a short time and stood as a warrior to spar with me . As a journalist he covered my entire athletic career from start to finish . The news he's no longer with us is shocking and I'm filled with lots of emotions . My sincere condolences go out to his friends, colleagues - and, of course, to his beloved family. RIP, my friend!
"Жоден журналіст ніколи не був моїм спаринг-партнером, однак Томас "Турбо" Діренга був. Ми були однакові зростом і однієї ваги. Він сміливо залишив свою посаду журналіста на короткий час і став воїном, щоб битися зі мною. Як журналіст він висвітлював всю мою спортивну кар'єру від початку до кінця. Новина про те, що його більше немає з нами, шокує, і я сповнений емоцій. Мої щирі співчуття його друзям, колегам – і, звичайно ж, його улюбленій сім'ї. Спочивай з миром, мій друже!" – написав Володимир.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко оскаженів після того, як дізнався про побиття своєї колишньої нареченої Хайден Панеттьєрі.
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