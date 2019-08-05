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"Його більше немає": Кличко повідомив трагічну новину

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Легендарний українець Володимир Кличко повідомив про те, що втратив одного зі своїх найближчих друзів.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram колишній чемпіон світу емоційно відреагував на смерть журналіста Томаса Діренги.

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"Жоден журналіст ніколи не був моїм спаринг-партнером, однак Томас "Турбо" Діренга був. Ми були однакові зростом і однієї ваги. Він сміливо залишив свою посаду журналіста на короткий час і став воїном, щоб битися зі мною. Як журналіст він висвітлював всю мою спортивну кар'єру від початку до кінця. Новина про те, що його більше немає з нами, шокує, і я сповнений емоцій. Мої щирі співчуття його друзям, колегам – і, звичайно ж, його улюбленій сім'ї. Спочивай з миром, мій друже!" – написав Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко оскаженів після того, як дізнався про побиття своєї колишньої нареченої Хайден Панеттьєрі.

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Володимир Кличко
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