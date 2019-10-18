Інтриги Бетербієва: як суперник Гвоздика "зав'язав" на Усику та кинув двох промоутерів

Слідом за Сергієм Дерев'янченко та Олександром Усиком на знаковий бій виходить й Олександр Гвоздик - харків'янин посперечається за два пояси з Артуром Бетербієвим.

Ще в минулому році Гвоздик здобув свій перший чемпіонський пояс і заслужив звання "один з найкращих в середній вазі". Але тепер Олександра чекає боєць, яких українець ще не зустрічав - потужний, наполегливий та поки непереможений кавказець Бетербієв. OBOZREVATEL розповідає, як чеченський боксер зійшов на вершину та чому досі трохи ображається на Усика, а також яким чином "крутив" закулісні ігри зі своїми менеджерами.

Мотався по любителях до 28 років, поки не програв Усику

Говорити про сходження на ринг Артура Бетербієва, по суті, нічого та немає особливого сенсу. Уродженця Дагестану, якого втягнуло в бокс з ранніх років, чекав традиційний шлях - важке дитинство, постійні тренування і пошуки себе в різних спортивних клубах. Але на відміну від десятків інших у Бетербієва легко вийшло пройти цей шлях, і в 22 роки Артур вже став чемпіоном Росії в напівважкій вазі (попутно перемігши майбутнього відомого російського боксера Сергія Ковальова).

Артур Бетербієв провів 14 боїв в професійній кар'єрі, вигравши всі нокаутами pbs.twimg.com

І далі - понеслася, та так, що Бетербієв провів в любителях аж до 28 років і з'їздив на дві Олімпіади. Зазвичай боксери йдуть в професіонали після участі на одних Іграх, але після ОІ-2008 дагестанець не був готовий до професіоналів. До того ж, в деякій мірі тут зіграв й перехід у важку вагу, коли в напівважкій категорії йому не залишалося місця в збірній.

У ранзі важкоатлета Бетербієв й відправився на Олімпіаду-2012, куди приїхала банда перспективних "орлів" з України - Усик, Ломаченко, Гвоздик та інші. І доля звела Бетербієва з Усиком, який тоді і взяв "золото" ОІ. Справа була в 1/4 фіналу, і Усик без проблем виграв. Хоча сам чеченець не раз чітко натякав, що по суті не програв той бій, вважаючи, що заслуговував на ОІ-2012 більшого. Але не склалося. І, до речі, бій з Усиком став останнім боєм для Артура в любителях.

Виїхав до Канади до бізнес-леді, яка вклала в нього сотні тисяч доларів. А потім утік від неї

Маючи намір найкращим чином почати професійну кар'єру, Бетербієв прийшов до співпраці з канадським промоутером Ганною Ревою. Як розповідала пізніше сама Рева, дагестанець "зі старту" попросив зарплату в 100 000 доларів на рік плюс гонорари від боїв. Але перші поєдинки з маловідомими опонентами приносили мізерний прибуток, і незабаром боксер попросив промоутера поліпшити контракт.

Артур Бетербієв разом з Ганною Ревою

Але через два роки Бетербієв пов'язує свою кар'єру з іншим промоутером з Канади - Івоном Мішелем, який при цьому діє досить хитро. Він підсовує чеченцю свого радника, а також намагається нібито зберегти колишній статус Реви. Але новий контракт підписується вже без прізвища канадської бізнес-леді.

"Під час переговорів Бетербієв вимагав більше. Одного разу він навіть попросив модифікувати наш з ним контракт таким чином, щоб йому не довелося відшкодовувати будь-які вкладені в нього кошти. Артур має диплом адвоката і явно віддавав собі звіт у своїх діях. Я настільки вкладалася в нього та його сім'ю, що діяла майже як мати. Піклувалася про кожну дрібницю. Аж до оформлення і отримання для них віз. Я все зробила для того, щоб він та його сім'я відчували себе комфортно. Я здогадуюся про те, хто сприяв його рішенням позбавитися від мене, але я не хочу переходити на особистості. Я також знаю, що Артур не вчинив би так самостійно", - розповідала Рева вже в процесі судової тяганини, яка розгорілася між нею та Мішелем з Бетербієвим.

Найцікавіше, що в 2017 році Мішеля знайшла та ж доля, що і Реву - Бетербієв знову перейшов до іншого промоутера, але цього разу вже до легендарного Боба Арума в Top Rank. Тут боксером рухала мотивація на 4-й рік кар'єри в профі почати чіплятися за чемпіонські бої, а не просто битися та заробляти посередні для профібоксу гроші.

Однак Івон Мішель не поспішав так просто відступати, і подав до суду на Бетербієва за дострокове розірвання контракту. І повністю вигравши, визнавши правоту агентства Мішеля. Однак незабаром дагестанець таки виявився під повною опікою Арума, після чого досить швидко дістався до титульного бою по лінії IBF.

Статистика боїв Артура Бетербієва

Однак після отримання поясу IBF Бетербієв не зробив потужний ривок за іншими поясами, а лише успішно здійснивши два захисти, провівши по одному бою за рік. І тільки зараз боксер з Чечні підійшов до першого в кар'єрі об'єднавчого бою, де претендує на пояс WBC. Пояс, який зараз знаходиться у Олександра Гвоздика. Хоча варто відзначити, що до цього українець ще не зустрічався з подібними суперниками - його опонентами часто були афроамериканці або ж боксери з Близького Сходу.

В цілому ж Бетербієв провів 14 боїв в профі, і виграв їх всі нокаутами. Хоча варто робити похибку на першу половину списку, коли Артура просто "прокачували" в Канаді на боях досить середнього рівня. Втім, є і на що подивитися - наприклад, восени 2018-го Бетербієв успішно провів захист поясу, впевнено вигравши за очками у британця Каллума Джонсона.

Однако к настоящим вершинам чеченець доторкнеться вперше тільки зараз, коли вийде на ринг проти діючого чемпіона світу Олександра Гвоздика.

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