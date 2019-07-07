"I'm ukrainian Tyson": Беленюк епічно зіткнувся з Майком Тайсоном

Чемпіон II Європейських ігор Жан Беленюк викликав справжній фурор в Instagram своїм відео із зустрічі з легендарним американським боксером Майком Тайсоном.

Прославлений український борець зіткнувся з Залізним Майком на зустрічі з журналістами "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch.

"Я український Тайсон", - представився наш співвітчизник, викликавши сміх у оточуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон здивував визнанням про Олександра Усика. Раніше Тайсон вже висловлювався про Василя Ломаченка, якому знову насипав кілька компліментів під час зустрічі "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch. Але коли американця попросили прокоментувати перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі, Майк "дав задню".

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