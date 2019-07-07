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"I'm ukrainian Tyson": Беленюк епічно зіткнувся з Майком Тайсоном

7.3тЧитати матеріал російською

Чемпіон II Європейських ігор Жан Беленюк викликав справжній фурор в Instagram своїм відео із зустрічі з легендарним американським боксером Майком Тайсоном.

Прославлений український борець зіткнувся з Залізним Майком на зустрічі з журналістами "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch.

"Я український Тайсон", - представився наш співвітчизник, викликавши сміх у оточуючих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон здивував визнанням про Олександра Усика. Раніше Тайсон вже висловлювався про Василя Ломаченка, якому знову насипав кілька компліментів під час зустрічі "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch. Але коли американця попросили прокоментувати перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі, Майк "дав задню".

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Особи
Жан БеленюкМайк Тайсон
Місце
УкраїнаКиїв
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"I'm ukrainian Tyson". "Ukrainian? WTF???"- удивился Майк.
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Добрыня .
Добрыня .
Khruslov Alexey, сам себя лайкнул ? да ты мой красавчик .
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Юг Руси
Юг Руси
Два запорожских казака. )))))))))))))))))
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