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Хотіли скасувати! Джошуа – Руїс: стали відомі сенсаційні дані про бій

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Батько британського екс-чемпіон Ентоні Джошуа Роберт намагався умовити сина відкласти свій бій з мексиканцем Енді Руїсом.

Це сталося після того, як під час одного з підготовчих спарингів Джошуа був відправлений на канвас. Кривдником британця, за даними World Boxing News, став 28-річний американський супертяж Джоуї Давейко. У силовому розміні боксер зі США, який за своїми габаритами дуже схожий з Руїсом, відправив Ентоні в нокдаун.

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Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

Саме цей інцидент змусив Роберта Джошуа вимагати скасування бою з Руїсом. Однак сам Ентоні відповів відмовою, сказавши, що на ринг виходить він, а не хтось інший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа зазнав сенсаційної поразки нокаутом в сьомому раунді від Енді Руїса і втратив відразу чотири чемпіонські пояси.

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Особи
Ентоні ДжошуаЕнді Руїс-молодший
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