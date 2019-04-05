"Хочуть це бачити": Кличко зробив заяву про повернення в бокс

Легендарний Володимир Кличко поки не збирається відновлювати кар'єру, проте з радістю ставиться до чуток про своє повернення.

Про це сам український екс-чемпіон світу заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Sport-Informations-Dienst. При цьому він заінтригував фанатів натяком на майбутній камбек.

"Поки що мій статус не змінився. Завжди ходять чутки, які є компліментом для мене, і, якщо фанати дійсно хочуть це побачити, це приємно, і я радий, що суспільство і спорт скучили за мною. Ніколи не говори ніколи", – відзначив Кличко-молодший.

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Володимир Кличко klitschko-brothers.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимиру Кличку зробили пропозицію на десятки мільйони доларів, щоб боксер повернувся на ринг. Українцю запропоновано провести три бої. Крім того, американський чемпіон Деонтей Уайлдер висловив готовність вийти на ринг проти нашого співвітчизника.

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