МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Хочуть це бачити": Кличко зробив заяву про повернення в бокс

4.1тЧитати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко поки не збирається відновлювати кар'єру, проте з радістю ставиться до чуток про своє повернення.

Про це сам український екс-чемпіон світу заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Sport-Informations-Dienst. При цьому він заінтригував фанатів натяком на майбутній камбек.

"Поки що мій статус не змінився. Завжди ходять чутки, які є компліментом для мене, і, якщо фанати дійсно хочуть це побачити, це приємно, і я радий, що суспільство і спорт скучили за мною. Ніколи не говори ніколи", – відзначив Кличко-молодший.

Новини
WBA дивно вчинила з Кличком

Володимир Кличко

Володимир Кличко

klitschko-brothers.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимиру Кличку зробили пропозицію на десятки мільйони доларів, щоб боксер повернувся на ринг. Українцю запропоновано провести три бої. Крім того, американський чемпіон Деонтей Уайлдер висловив готовність вийти на ринг проти нашого співвітчизника.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Кличко
Джерело
Джерело:sportnews.bz
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки