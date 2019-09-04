"Хочу сказати": Белью звернувся до українців через Усика та Ломаченка

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью закликав українців підтримувати Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Британський боксер захопився своїми колегами і заявив про те, що ті прославляють свою країну.

Тоні Белью і Олександр Усик Instagram Едді Хірна

"Україна повинна ними пишатися. Ломаченко та Усик мають бути королями в Україні за все те, що вони роблять для іміджу країни. Я думаю, що вони роблять для спорту в Україні більше, ніж будь-хто інший. Для всіх, хто дивиться моє інтерв'ю в Україні, хочу сказати, щоб ви підтримували цих хлопців, адже ваша підтримка для них дуже цінна, і вони її заслуговують!" – цитує Белью Luckypunch.net.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розгнівав українців висловлюваннями про війну між Росією та Україною, яку боксер назвав "напруженою політичною ситуацією".

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