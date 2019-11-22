"Пояс-то залишився": Гвоздик відверто висловився після поразки від Бетербієва

Екс-чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявив, що хоче повернути собі чемпіонський пояс, втрачений після поразки від Артура Бетербієва (15-0, 15 КО).

"Зізнаюся, що зелененький пояс мені найбільше подобається. Конкретний пріоритет... Я буду рухатися там, де є можливість рухатися. Хочеться бути чемпіоном", - сказав Гвоздик в прямому ефірі Instagram-каналу Великий Куш.

Олександр Гвоздик BBC

Український боксер також поділився своїми емоціями від програного бою, сказавши, що у нього "присутнє его", що змушує його рухатися до нових перемог і титулів.

"Пояс-то він залишився, по суті. Але коли без титулу, то якось гірше. Веселіше, коли ти чемпіон. І сприйняття людей зовсім інше, тому хочеться повернути це. Буде зелений пояс – добре, якийсь інший – теж здорово ", - додав Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко назвав причину поразки Олександра Гвоздика в бою проти Артура Бетербієва.

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