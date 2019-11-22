Головна Новини
22 листопада • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Пояс-то залишився": Гвоздик відверто висловився після поразки від Бетербієва

603
Читати матеріал російською

Екс-чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявив, що хоче повернути собі чемпіонський пояс, втрачений після поразки від Артура Бетербієва (15-0, 15 КО).

"Зізнаюся, що зелененький пояс мені найбільше подобається. Конкретний пріоритет... Я буду рухатися там, де є можливість рухатися. Хочеться бути чемпіоном", - сказав Гвоздик в прямому ефірі Instagram-каналу Великий Куш.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

BBC

Новини
Між Альваресом і Ломаченком виберу мексиканця – український суперваж

Український боксер також поділився своїми емоціями від програного бою, сказавши, що у нього "присутнє его", що змушує його рухатися до нових перемог і титулів.

"Пояс-то він залишився, по суті. Але коли без титулу, то якось гірше. Веселіше, коли ти чемпіон. І сприйняття людей зовсім інше, тому хочеться повернути це. Буде зелений пояс – добре, якийсь інший – теж здорово ", - додав Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко назвав причину поразки Олександра Гвоздика в бою проти Артура Бетербієва.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "WBC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WBC
Особи
Олександр Гвоздик Василь Ломаченко Артур Бетербієв
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги