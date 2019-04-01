Гвоздик захистив чемпіонський пояс незвичним нокаутом: спортивні підсумки 31 березня

Український чемпіон Олександр Гвоздик провів перший захист свого поясу WBC у напівважкій вазі, а український футболіст Ярослав Ракицький забив за "Зеніт". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 31 березня.

Крім того, Олександр Усик вперше розповів про свій дебют у хевівейті. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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