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Гвоздик, який розкрив "правду" про війну з Росією, зробив нову заяву про Україну

3.6т Читати матеріал російською

Чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик, який відзначився скандальним висловлюванням про війну з Росією, незважаючи на переїзд до США, асоціює себе з Україною.

Як заявив власник пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) в інтерв'ю "ГородХ", він намагається хоча б раз на рік відвідувати рідні країну та місто.

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"Я залишаюся українцем і харків'янином. Харків – це моє улюблене місто. Незважаючи на те, що я буваю в різних місцях – і популярних, і відомих, і красивих, – але все одно постійно тягне до Харкова. Напевно, частинка мене, як і раніше, залишається там. Плюс мої батьки і близькі. Харків – це моя Батьківщина, мій дім. Цього літа я був у Харкові два рази, так вийшло. А так, у цілому, раз на рік. Зазвичай влітку приїжджаємо сім'єю побути, погостювати, провести добре час із друзями", – заявив Гвоздик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик битиметься з росіянином Артуром Бетербієвим в об'єднавчому поєдинку.

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Олександр Гвоздик
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