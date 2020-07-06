Гвоздик передрік Усику проблеми у суперважкій вазі

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик висловив побоювання з приводу виступів Олександра Усика в хевівейті.

На думку Гвоздика, його співвітчизник зіткнеться з серйозними труднощами через свої фізичні дані.

"Зараз усе важче і важче стає переходити в більш важку вагу, тому що важковаговики стають все більшими і більшими. Я знаю, що в Усика дійсно гарні навички, тому він, безумовно, зможе конкурувати з такими хлопцями, як Джошуа, Ф'юрі, Уайлдер. Але я хочу побачити його майбутній бій із Чісорою, який не такий великий. Я вірю, що Олександр може вдало виступити в супертяжах, але це, бузсумнівно, не буде легко", – цитує Олександра BoxingScene.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик несподівано оголосив про завершення кар'єри. В останньому бою українець програв росіянину Артуру Бетербієву.