Гвоздик – Нгумбу: букмекери дали принизливі котирування на бій українського чемпіона

Чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик 30 березня проведе добровільний захист титулу проти 37-річного француза Дуду Нгумбу. Букмекери вже почали приймати ставки на майбутній поєдинок.

У перемогу француза аналітики не вірять зовсім і не бачать у цьому бою жодної інтриги. На те, що український боксер успішно захистить свій титул, букмекери дають коефіцієнт 1,01, тоді, як на тріумф Нгумбу – 24. Нічийний результат аналітики вважають ще менш імовірним – 34.

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Олександр Гвоздик - Дуду Нгумбу instagram.com/alex_gvozdyk

Нагадаємо, що Гвоздик завоював титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді бою 1 грудня канадця Адоніса Стівенсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії обговорює варіант організації турніру в напівважкій вазі. У разі досягнення успіху в переговорах у нашого чемпіона Олександра Гвоздика з'явиться можливість зібрати всі пояси.

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