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19 жовтня • оновлено в 09:01
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Гвоздик - Бетербієв: з'явилося відео нокауту

Гвоздик - Бетербієв: з'явилося відео нокауту
Поєдинок був зупинений в 10-му раунді
4.5т Читати матеріал російською

Український ексчемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) достроково програв в бою проти россіяіна Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.

Після рівних перших раундів представник РФ почав нарощувати свою перевагу і в 10-му раунді став просто бити українця. Харків'янин тричі потрапив в нокдаун, після чого рефері зупинив зустріч.

OBOZREVATEL пропонує подивитися ключовий момент поєдинку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018-го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції

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Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
Місце
США Філадельфія
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Минус один, что чушкари перемоги убывают.
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Евгений Фокс
Евгений Фокс
Драго Кувалда, чебурек избил ватку. Ничего не убыло
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