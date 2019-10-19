Гвоздик - Бетербієв: з'явилося відео нокауту

Український ексчемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) достроково програв в бою проти россіяіна Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.
Після рівних перших раундів представник РФ почав нарощувати свою перевагу і в 10-му раунді став просто бити українця. Харків'янин тричі потрапив в нокдаун, після чого рефері зупинив зустріч.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018-го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.
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