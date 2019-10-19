Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 09:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Гвоздик - Бетербієв: на момент зупинки бою перемагав українець

2.1т Читати матеріал російською

Український екс-чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) перемагав за очками на момент зупинки бою проти россіяіна Артура Бетербієва (15-0, 15 КО).

До 10-го раунду харків'янин лідирував на картках двох суддів з рахунком 87-84 і 86-85. Третій у рингу віддавав перевагу представнику Російської Федерації - 87-83.

Гвоздик - Бетербієв: суддівські записки

Гвоздик - Бетербієв: суддівські записки

Новини
"Мав хтось піти": Бетербієв подякував Україні після перемоги над Гвоздиком

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в Філадельфії (США) і завершилася в 10-му раунді технічним нокаутом від росіянина

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
Місце
США Філадельфія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
9
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Интересные вы граждане, господа украинцы. Буквально недавно на обозе: "Тренер сборной Португалии нашел нелепую отмазку после поражения от Украины". Вам не кажется, что теперь у 404 нелепая отмазка? (При всём уважении к Гвоздику)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евгений Фокс
Евгений Фокс
Ватку избил чебурек. Абсолютно не интересно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
В общем, Гвоздик выииграл, но лёжа))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel