Гвоздик - Бетербієв: на момент зупинки бою перемагав українець

Український екс-чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) перемагав за очками на момент зупинки бою проти россіяіна Артура Бетербієва (15-0, 15 КО).

До 10-го раунду харків'янин лідирував на картках двох суддів з рахунком 87-84 і 86-85. Третій у рингу віддавав перевагу представнику Російської Федерації - 87-83.

Гвоздик - Бетербієв: суддівські записки

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в Філадельфії (США) і завершилася в 10-му раунді технічним нокаутом від росіянина

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!