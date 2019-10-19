Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 09:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Бій Гвоздик - Бетербієв: опублікована вражаюча статистика ударів

Бій Гвоздик - Бетербієв: опублікована вражаюча статистика ударів
Українець нічого не зміг протиставити опоненту
696 Читати матеріал російською

Український ексчемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) зазнав поразки від росіянина Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, на момент зупинки бою в десятому раунді Бетербієв викинув по своєму опоненту 515 ударів, 161 з яких виявилися точними (31,3%).

В активі українського боксера 614 викинутих ударів, але лише 118 з них влучив у ціль (19,2%). Всього у Саші пройшло 24 джеба (у Артура 48) і 94 силових ударів (113 у представника РФ).

landed - точні удари, thrown - викинуті

landed - точні удари, thrown - викинуті

Новини
"Мав хтось піти": Бетербієв подякував Україні після перемоги над Гвоздиком

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в Філадельфії (США) і завершилася в 10-му раунді технічним нокаутом від росіянина

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
Місце
США Філадельфія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel