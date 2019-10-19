Бій Гвоздик - Бетербієв: опублікована вражаюча статистика ударів

Український ексчемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) зазнав поразки від росіянина Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, на момент зупинки бою в десятому раунді Бетербієв викинув по своєму опоненту 515 ударів, 161 з яких виявилися точними (31,3%).

В активі українського боксера 614 викинутих ударів, але лише 118 з них влучив у ціль (19,2%). Всього у Саші пройшло 24 джеба (у Артура 48) і 94 силових ударів (113 у представника РФ).

landed - точні удари, thrown - викинуті

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в Філадельфії (США) і завершилася в 10-му раунді технічним нокаутом від росіянина

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

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