Гвоздик - Бетербієв: де дивитися онлайн чемпіонський супербій

Український чемпіон світу в напівважкій вазі WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) 19 жовтня, проведе об'єднавчий поєдинок проти чемпіона IBF росіянина Артура Бетербієва (14-0, 14 КО).

Бій пройде на арені Liacouras Center у Філадельфії (США). Початок о 04:30 ранку суботи, 19 жовтня. Час київський.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик - Бетербієв.

Поєдинок Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв в Україні в прямому ефірі програми "Великий бокс" покаже телеканал "Інтер", а також російський "Перший канал".

Напередодні бою - в п'ятницю, 18 жовтня, о 22:00 на "Інтері" відбудеться прем'єра документального спецпроекту "Олександр Гвоздик. Перемоги в рингу і поза ним".

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Відзначимо, що це не перша зустріч боксерів: перший поєдинок пройшов в рамках аматорського турніру в 2009 році. Тоді в першому раунді Гвоздик достроково програв. Тепер у українця буде шанс взяти реванш, але вже на профіринзi. А також об'єднати два пояси - WBC і IBF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня Гвоздик захистив пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі, перемігши Дуду Нгумбу. Француз знявся з поєдинку в п'ятому раунді, пославшись на травму.

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