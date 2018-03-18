Гвоздик - Амар: кращі моменти бою

Непереможний український боксер Олександр Гвоздик (15-0, 12 KO) на вечорі боксу в Нью-Йорку ефектно побив француза Мехді Амара (35-6-2, 16 КО).

У своєму 15-му бою на профі-рингу наш співвітчизник завоював пояс тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

"Обозреватель" пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти цієї битви.

Нагадаємо, що наступним суперником Гвоздика стане переможець пари Адоніс Стівенсон - Баду Джек. Їх бій відбудеться 19 травня в канадському Монреалі. На кону буде стояти пояс WBC, яким Стівенсон володіє з 2013 року.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що інший український боксер здобув яскраву перемогу нокаутом в 6-му бою на профі-рингу.