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11 квітня • оновлено в 17:58
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"Ґрунтовно смердить": Усика зацькували в мережі після слів про Росію

27.1т
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Знаменитий український суперваж Олександр Усик нарвався на потік образ в інтернеті, після своїх слів про те, що "росіяни не винні в тому, що трапилося, що наші царі щось там не поділили".

Олександр Усик

Олександр Усик

Lb

Користувачі інтернету не змогли стримати своїх емоцій, коментуючи такі висловлювання боксера.

"Консерва розкрилася давно. Тепер вона вже ґрунтовно смердить. Для повного ва*ного бінго не вистачило фрази про те, що нас посварили піндоси. Це найгірша категорія людей в країні. Не відкриті ва*ники, не відкриті зрадники. А ті, хто думає, що "нас пасорілі палітікі", – пишуть користувачі.

"Ґрунтовно смердить": Усика "забили" в мережі після слів про Росію

@ tribuna.com

"Ґрунтовно смердить": Усика "забили" в мережі після слів про Росію

@ tribuna.com

"Ґрунтовно смердить": Усика "забили" в мережі після слів про Росію

@ tribuna.com

"Ґрунтовно смердить": Усика "забили" в мережі після слів про Росію

@ tribuna.com

"Ґрунтовно смердить": Усика "забили" в мережі після слів про Росію

@ tribuna.com

"Ґрунтовно смердить": Усика "забили" в мережі після слів про Росію

@ tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам. Він також оцінив роботу Володимира Зеленського на посаді президента нашої країни і навів приклад ідеального для себе глави держави.

Крім того, Усик відповів на питання, чий Крим, наїхавши на Україну.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Почитал моменты в ФБ.Подавляющее большинство с Сашкой.Упоротых минимум и одни и те е по несколько раз.Обоз по привычке выбирает в коментах своих же троллей и пишет только их проплаченное мнение.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Предлагаю Сашка в президенты, Бойко в премьеры, Шария в генпрокуроры,а Медведчука на МВД.Жизнь сразуу наладится..
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1
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
В з р ы в ы п е р д а к о в у к р о б ы д л а зажгли Чернобыль.Угомонитесь.Сгорите на х е р и ли задохнетесь от собственной вони Адекватный люд Сашку поддерживает.
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