Головна загроза для Ломаченка: чемпіон світу переміг брутальним нокаутом

Чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі Річард Коммi (29-2, 26 КО) переміг ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

Комі - Бельтран TOP Rank

Поєдинок проходив за повної переваги ганського боксера. 32-річний Коммi вже в першому раунді двічі відправляв 37-річного мексиканця в нокдаун.

До 3-го раунду Бельтран спробував переламати хід бою, але потужний Коммi , вкладаючись в усі удари, не давав змоги мексиканцю контратакувати.

У 5-й трихвилинці Бельтран "зловив" лівий хук в щелепу і удар по корпусу, впав на канвас рингу втретє.

У 8-му раунді у Коммi знову пройшла "двiєчка" - лівий хук - корпус і Раймундо потрапив в четвертий нокдаун. Після цього рефері зупинив бій.

Спочатку Ломаченко планував провести об'єднавчий бій з Коммi 12 квітня, однак чемпіон світу IBF пошкодив кисть і не відновився до цієї дати. Українцю довелося провести обов'язковий захист проти британця Ентоні Кролли, а бій з ганським боксером був відкладений

Раніше тренер Річарда Коммi Андре Роз'є назвав свого підопічного головною загрозою для українця Василя Ломаченка.

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