Головкін зізнався в страху перед українцем Дерев'янченком

Казахстанський боксер Геннадій Головкін розповів про майбутній бій з українцем Сергієм Дерев'янченком, на кону в якому будуть стояти чемпіонські пояси за версіями IBF і IBO.

"Я дуже схвильований. Радий повернутися в мій другий дім,"Медісон Сквер Гарден". Прямо зараз зі мною працюють кращі фахівці в світі. І суперник у мене теж кращий. Я давно знайомий із Сергієм і розумію, наскільки він гарний. Я навіть трохи боюся, тому що знаю, з ким буду мати справу", – заявив Головкін.

"Для мене велика честь боксувати на легендарному "Медісон Сквер Гарден". У мене був дуже гарний кемп, Я відмінно попрацював зі своєю командою. У суботу я буду готовий дати бій!" – зазначив у свою чергу Дерев'янченко.

Бій у середній вазі між Головкіним і Дерев'янченком відбудеться в ніч на 6 жовтня у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".

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