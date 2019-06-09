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Головкін - Роллс: весь бій на відео

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Кзахстанскій боксер Геннадій Головкін (39-1-1, 35 KO), який виступає у середній ваговій категорії, в ніч на 9 червня переміг американця Стіва Роллса (18-1, 10 КО).

Ця зустріч стала першою для Головкіна після сенсаційної поразки від Сауля Альвареса в вересні минулого року.

Поєдинок тривав 4 раунди і завершився ефектним нокаутом. OBOZREVATEL пропонує повний запис бою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року відомий боксер програв жорстким нокаутом Геннадію Головкін і завершив кар'єру.

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Особа
Геннадій Головкін
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