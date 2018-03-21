Гірше нікуди: український чемпіон відверто висловився про переможний чемпіонський бій

Український боксер Олександр Гвоздик висловив невдоволення своїм боєм проти француза Мехді Амара. Незважаючи на перемогу і виграш тимчасового чемпіонського пояса WBC у напівважкій вазі, наш співвітчизник назвав цей поєдинок чи не найгіршим у кар'єрі.

"Це був найгірший виступ у моїй професійній кар'єрі. Не знаю, що сталося - я був готовий і знаю, що сказане зараз буде звучати, як виправдання. З точки зору підготовки мені нема на що скаржитися: я багато працював у тренувальному таборі. Але суть в тому, що не важливо, скільки ти тренуєшся - важливо, як ти це робиш. Це був бій, в якому лідер показав найгірший виступ, а його суперник продемонстрував максимум", - цитує Гвоздика портал BoxingTalk.

Нагадуємо, що бій між Гвоздик і Мехді Амаром завершився перемогою українського боксера за очками.

Як повідомляв "Обозреватель", наступним суперником українця стане переможець бою між Адонісом Стівенсоном і Баду Джеком в поєдинку за повноцінний чемпіонський пояс за версією WBC.