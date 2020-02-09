"Ганебно": Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа

Лінійний чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі готовий побитися з Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона в разі перемоги в реванші з Деонтеєм Уайлдером.

При цьому "Циганський король" висунув ультиматум своєму співвітчизнику, заявивши, що згоден провести такий бій тільки в США.

Тайсон Ф'юрі

"Слухайте, цей бій може відбутися в Лас-Вегасі і тільки в Лас-Вегасі. Це повинна бути MGM Grand Arena. Я єдиний, хто приїхав в Америку і склав тут конкуренцію. А Джошуа приїхав і був нокаутований маленьким товстуном, а потім у реванші бігав від нього весь бій, як песик. Він просто бігав. Це було ганебно", – наводить слова Ф'юрі Metro.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-реванш Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер відбудеться 22 лютого, а букмекери назвали свої котирування на супербій.

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