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10 лютого • оновлено в 08:02
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"Ганебно": Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа

4.7т
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Лінійний чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі готовий побитися з Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона в разі перемоги в реванші з Деонтеєм Уайлдером.

При цьому "Циганський король" висунув ультиматум своєму співвітчизнику, заявивши, що згоден провести такий бій тільки в США.

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Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

"Слухайте, цей бій може відбутися в Лас-Вегасі і тільки в Лас-Вегасі. Це повинна бути MGM Grand Arena. Я єдиний, хто приїхав в Америку і склав тут конкуренцію. А Джошуа приїхав і був нокаутований маленьким товстуном, а потім у реванші бігав від нього весь бій, як песик. Він просто бігав. Це було ганебно", – наводить слова Ф'юрі Metro.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-реванш Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер відбудеться 22 лютого, а букмекери назвали свої котирування на супербій.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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